Napoli, visite mediche per Spinazzola: pronto il colpo in fascia, le cifre

non si ferma e soltanto 8 giorni dopo l'addio ufficiale dato alla Roma con la naturale scadenza del suo contratto ha già trovato una nuova squadra pronto ad accoglierlo e, se possibile, rilanciarlo.e da oggi partirà ufficialmente la sua nuova avventura.Spinazzola si è presentato oggi a Roma ed è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito propedeutiche alla firma. Uno step importante dato il percorso del laterale sinistro, ma di piede destro, che negli ultimi anni di carriera è stato vittima di diversi infortuni muscolari dopo la celebre rottura del tendine durante gli Europei 2021 vinti dall'Italia e in cui lui è stato a lungo protagonista assoluto.

Se tutto andrà per il meglio Spinazzola sarà nel pomeriggio nella sede della FilmAuro, negli uffici del presidente Aurelio De Laurentiis insieme al suo agente, Davide Lippi per la stesura e la firma dei contratti prima di diventare un nuovo calciatore azzurro.