L'amministratore delegato del, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha tracciato a tutto tondo i progetti del club rossoblù.- "Per me la parola “salvezza” legata al Genoa d’ora in poi dovrebbe essere impronunciabile. Mi spiace per il k.o. con la Fiorentina e per i punti persi nei finali di gara. Ma è importante che la rosa sia unita intorno a Gilardino, e che la società faccia altrettanto con la squadra. Vorrei finire quest’anno oltre le aspettative di salvezza che tante squadre hanno di noi, ma non dico a cosa dovremmo puntare. Purtroppo siamo costretti a fare i conti con contratti sino al 2026 che risalgono al passato""Lo ritengo già ora un simbolo. E’ arrivato a gennaio 2022, lo volevano altri club italiani, ma solo Spors ha chiuso l’operazione"."Non mi sorprendo più di quel che fa la tifoseria rossoblù. Abbiamo mantenuto prezzi competitivi, come segno di ringraziamento. Saremmo potuti arrivare al sold out in abbonamento, senza neppure i posti per gli ospiti"."Non parlo frequentemente di questioni tecniche con lui. Dico solo che a parte l’esordio, il Genoa ha dimostrato di poter vincere contro chiunque".ARABIA - "I soldi sauditi generano un cash flow e rappresentano un aspetto positivo: permetterà di avere liquidità in un posto come l’Italia dove è molto limitata"."I diritti tv? La distribuzione di costi e ricavi deve essere più bilanciata, altrimenti il sistema crolla. Va considerata anche la passione che genera uno stadio. Gare come Genoa-Roma o Genoa-Milan sono più competitive di una volta"."Frendrup. Gioca bene ovunque, un giorno lo vedremo anche in porta. C’erano undici scout di club della Premier per Genoa-Roma. Ho chiesto a uno di loro chi lo avesse impressionato. Mi ha risposto: “Avete un elemento che potrebbe giocare in qualunque club della Premier: è Frendrup il top player in assoluto”»."L’errore principale è stato il primo cambio di allenatore, ma in generale le scelte tecniche fatte prima di gennaio 2022. Il sogno è rendere il Genoa sostenibile, arriveremo vicini al pareggio fra costi e ricavi della stagione in corso, senza generare un utile. La rosa di quest’anno costa 35 milioni in meno di quella passata e il valore della squadra è molto superiore. Arrivati al punto di equilibrio, le cose in futuro diventeranno più facili. Fra uno-due anni vogliamo avere la squadra più interessante della A"