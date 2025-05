Boban: "Yamal deve fare meno il fenomeno"

Getty e Calciomercato.com

Nell'andata di semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Una partita giocata da protagonista, tra l'altro, firmando il primo gol per la squadra di Flick e colpendo altre due traverse. Dopo il 3-3 finale contro i nerazzurri, il gioiellino spagnolo si è preso gli applausi di tutti e a una domanda su di lui Simone Inzaghi ha risposto: "Uno così nasce ogni 50 anni".- Analizzando il post partita negli studi di Sky Sport, però, Zvone Boban ci è andato più cauto sul talento di Yamal: ". Però Messi e Maradona sono più veloci e più forti fisicamente. E poi i gol… certo, Lamine segna, ma Leo ne faceva 50 a stagione. Questa è la mia sensazione, anche se spero di sbagliarmi per il ragazzo".

- "Già nel riscaldamento pre partita Boban aveva seguito con lo sguardo Yamal evidenziando un fattore: "non ha fatto un uno contro uno come è capace di fare lui, non è stato quel giocatore che si diverte e ci diverte. Diciamo che dovrebbe divertirsi responsabilmente".