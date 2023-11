Francesco Boccia, capogruppo del PD a Palazzo Madama, nonché presidente onorario dello Juventus Club Parlamento, come si legge sul Corriere della Sera replica alla battuta di Ignazio La Russa, presidente del Senato, che aveva dichiarato scherzosamente di voler diventare Ministro dello Sport "non per favorire l'Inter, ma per affossare la Juve": "Premesso che siamo nel mese più caldo dell’anno in Aula e che si stanno trattando temi vitali per il Paese, non posso non rispondere a questa battuta. Quella interista è una comunità che non si vergogna di avere nel loro albo uno scudetto che non hanno mai vinto e La Russa ne è il degno rappresentante. Nonostante quel titolo, loro non sono ancora alla seconda stella mentre noi miriamo alla quarta.