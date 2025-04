AFP via Getty Images

, unica italiana rimasta nel torneo. La trasferta al Polo Nord per sfidare i norvegesi arriverà a tre giorni dal derby per i biancocelesti, ma l'attenzione die della squadra è tutta rivolta a non sbagliare in coppa per provare a regalarsi un traguardo storico come la semifinale di un torneo europeo, che per i biancocelesti manca dal 2003.: Bodo Glimt - Laziogiovedì 10 aprile 202518:45Sky SportSky Go, NowTV

: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. KnutsenMandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. BaroniLa Lazio è partita subito per la Norvegia dove è arrivata già oggi. Baroni svolgerà direttamente lì le prove tattiche per il match dove non avrà a disposizione Tavares per infortunio e Rovella per squalifica. Con la squadra è partito anche Castellanos che però dovrebbe iniziare la gara dalla panchina, subentrando solo nel finale all'occorrenza. Per il Bodo invece è appena ricominciata la nuova stagione dopo la lunga pausa invernale. I norvegesi hanno avuto più giorni di riposo per preparare la gara e si presenteranno in campo con la formazione tipo.

Il match tra Bodo Glimt e Lazio sarà trasmesso in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).Il quarto di finale d'andata tra Bodo Glimt e Lazio giovedì alle 18:45 sarà trasmesso in diretta streaming tramite le app di Sky Go e Now TV, visibili su tutti i dispositivi abilitati.La telecronaca del match di Europa League dei biancocelesti sarà a cura di Antonio Nucera, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.