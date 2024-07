Getty Images

Bologna-Asteras Tripolis: formazioni, dove vederla in tv e streaming

FA

un' ora fa



Prosegue la preparazione estiva del Bologna di Vincenzo Italiano: i greci dell'Asteras Tripolis sono i prossimi avversari.



Quarta amichevole di pre-season per i rossoblù, che nelle prime tre contro Sunderland U21, Brixen e Caldiero Terme hanno sempre vinto realizzando 10 gol complessivi senza concederne uno.



Il prossimo test per la squadra di Italiano, in vista dell'inizio ufficiale della Serie A 2024/25, è con l'Asteras Tripolis, formazione greca.



Tutte le informazioni su Bologna-Asteras Tripolis: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.