Bologna-Atalanta è la sfida che chiude il programma del sabato della sesta giornata di Serie A. Gli orobici, reduci da una sconfitta casalinga inaspettata contro il Como, sono costretti a reagire prontamente per ritrovare la giusta direzione. Il prossimo impegno vede i nerazzurri affrontare i rossoblù di Italiano, che arrivano al match dopo il successo esterno ottenuto contro il Monza. La sfida del Dall'Ara arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Mercoledì, infatti, saranno impegnate nel prossimo turno della Champions League: il Bologna affronterà una trasferta complicata ad Anfield contro il Liverpool, mentre l'Atalanta se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk, squadra che ha già incrociato il cammino dei felsinei nel loro esordio europeo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Kossounou, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Brescianini; de Ketelaere, Lookman.Partita: Bologna-AtalantaData: sabato 28 settembre 2024

Orario: 20.45Canale TV: Dazn e SkyStreaming: Dazn e SkyTelecronaca: su Dazn sarà commentata dalla coppia Santi-Budel