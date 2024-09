Bologna-Atalanta: le formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Getty Images

L'anticipo serale della sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025 è. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 6 punti in classifica e hanno registrato un inizio di stagione più sottotono rispetto alle attese. Entrambe poi saranno impegnate nella, reduci da un pari a occhiali che ha lasciato uguale rammarico.Partita: Bologna-AtalantaData: sabato 28 settembre 2024Orario: 20.45Canale TV: Dazn e SkyStreaming: Dazn e SkyTelecronaca: su Dazn sarà commentata dalla coppia Santi-Budel

Bologna-Atalanta, sabato 28 settembre, sarà trasmessa in direttacon collegamento a partire dalle ore 20:30 attraverso qualsiasi tipo di dispositivo: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Il Bologna ha vinto l’ultimo match contro il Monza dopo sei gare consecutive di campionato senza successi (4N, 2P); gli emiliani potrebbero ottenere due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra lo scorso marzo e aprile (contro Empoli e Salernitana in quel caso). Il match contro l'Atalanta dovrebbe riportare Skorupski tra i pali, con l'ex Holm con Beukema, Lucumì e Miranda in difesa. A centrocampo l'altro ex Freuler insieme a Aebischer e Fabbian. In avanti Castro, con Ndoye e l'ultimo ex Orsolini. Out Cambiaghi, El Azzouzi, Ferguson e Pobega. Mister Gasperini vuole invece voltare pagina dopo la sconfitta con il Como, affindandosi a Djimsiti, Hien e Kolasinac, con uno tra De Roon ed Ederson che potrebbe riposare in vista dello Shakhtar grazie a Brescianini e Pasalic. Sulla trequarti spazio a Samardzic, dietro a Retegui, con Lookman a supporto. Zaniolo può essere utilizzato per uno spezzone.

: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Mirands; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. ItalianoCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Samardzic; Retegui, Lookman. All. Gasperini