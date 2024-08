Bologna, Beukema prova a far scordare Calafiori: che numeri alla prima di campionato!

Getty Images

Salutato Riccardo Calafiori, passato all'Arsenal a suon di milioni, il Bologna affida la propria difesa alla guida diIl 25enne olandese ha inaugurato la sua seconda stagione in rossoblù dimostrando di non patire affatto la mancanza del suo vecchio compagno di reparto e al contrario si sta confermando comeSecondo le statistiche rese note da Sofascore, Beukema dopo la prima partita di Serie A, quella contro l’Udinese pareggiata 1-1 dal Bologna, risulta essere ilin tutto il massimo torneo italiano. L'ex Go Ahead Eagles è, inoltre, ilben 82, appena tre in meno dello juventino Bremer, primatista di questa speciale classifica a quota 85.

Ma l’apporto di Beukema nella sfida tra felsinei e friulani non si è limitato alla precisione nei passaggi. Dal match report della Serie A emerge infatti che(2) e il creatore del maggior numero di occasioni da gol (2) durante la partita,Questi risultati non solo sottolineano la qualità tecnica e la visione di gioco di Beukema, ma confermano anche il suo