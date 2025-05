Intermania: Barcellona e Yamal ingiocabili per tutti, tranne che per gli eroi di Inzaghi

Redazione Calciomercato

Tre è il numero perfetto.. Come avevamo detto, serviva un miracolo per evitare l'imbarcata e ancora una voltaNella conferenza stampa della vigilia, da buon argentino,Ma la sensazione è che il giovane talento spagnolo sia almeno sulla buona strada. Messi: "Non avevo mai visto prima un giocatore con quelle qualità". Allora, ma la sua classe non si discute. E viene esaltata pure da: "L'ho visto dal vivo per la prima volta, Lamine è uno di quei talenti che nascono ogni 50 anni".sotto diversi aspetti: dal carattere allo spirito e al gioco di squadra, ma anche delle giocate dei singoli. Vedere per credere(premiato dall'Uefa come man of the match), il primo calciatore dell'Inter a fare doppietta in una semifinale di Champions League.

Guarda caso i marcatori sono proprio quei due giocatori di gamba mancati per infortunio nel momento decisivo del(un anno dopo aver vinto quello della seconda stella)e che toglie moltissime energie psico-fisiche, ma che regala ancora più emozioni indimenticabili. Per informazioni chiedere anel secondo tempo dell'andata e, molto probabilmente, anche per il ritorno di martedì prossimo a, comunque vada a finire.