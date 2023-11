Il vero Joshua Zirkzee in Italia dovevamo ancora vederlo: gol, assist, dribbling, giocate da talento vero. Tanto da essere già accostato ai top club., figlio d'arte che in estate è stato a un passo dalla cessione in Bundesliga per poi rimanere in rosa come vice olandese.- Per gennaio la società si sta guardando intorno a caccia di qualche occasione di mercato per aggiungere un altro attaccante in squadra, soprattutto in caso di cessione di van Hooijdonk.: appena 10 minuti in tre spezzoni in Premier League e un gol in due partite di Coppa di Lega. A gennaio in prestito può diventare un'occasione il Bologna ci pensa.- Prima ancora, in estate, a Veliz, c'era stato qualche contatto con l'entourage del giocatore ma i discorsi non sono mai stati approfonditi, con l'idea - eventualmente - di riparlarne a gennaio. Più avanti era andato: 6 milioni più bonus. Proposta respinta al mittente. Il Tottenham l'ha preso pagando la clausola rescissoria di 15 milioni più altri 6 di bonus.- Ora ci sta pensando al Bologna, che l'ha individuato come primo nome in una short list fatta anche di alternative. Oltre a Veliz, la dirigenza rossoblù sta seguendo da tempodel Siviglia col quale c'era stato qualche contatto anche in estate, lo slovaccodel Boavista e, classe '97 del Gent che ha già segnato quasi 15 reti stagionali. Occhio anche al profilo di, anche lui classe '97 che sta trovando poco spazio nel Porto, la valutazione è poco più di 10 milioni.