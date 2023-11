Dietro l'exploit del Bologna c'è un nome e un cognome:. Lui che è stato uno dei protagonisti del miracolo Chievo, lui che ha fatto diventare grande l'Atalanta, in un anno e mezzo ha messo in piedi un nuovo progetto vincente.frutto di un lavoro attento e scrupoloso a ogni dettaglio. E occhio a Fabbian e Karlsson, possono essere i prossimi.- Insieme al suo staff ha messo in piedi una squadra che non faceva così bene da più di quarant'anni: sesto posto, dieci risultati utili consecutivi, tanti giocatori lanciati e un allenatore moderno e già accostato ai top club come Thiago Motta., Svizzera, Danimarca, Scozia, Polonia, Spagna e Portogallo sono monitorate grazie a osservatori di fiducia. Un giocatore inserito nel database viene osservato una volta in casa e una in trasferta da tre osservatori diversi, poi le relazioni arrivano sulla scrivania di Sartori e Di Vaio che valutano il ragazzo. Se convince, sono loro ad andarlo a vedere di persona.- E' successo così con Posh, Ferguson, Zirkzee, e prima ancora con Tomiyasu, che Di Vaio è andato a vedere più volte quando giocava in Belgio nel St. Truiden. Una volta che sanno quale sarà il budget messo a disposizione dalla società iniziano a pianificare il mercato, anche in base alle esigenze di Thiago Motta.. Loro, già tra aprile e maggio, sanno su chi andare. E quando sono conviti di un giocatore vanno, e se lo prendono. Quasi sempre.- Quest'estate. E alla fine ha firmato. Per prendere Posh si sono giocati la carta del connazionale Arnautovic; a proposito: preso a 6 milioni e rivenduto a 10 all'Inter.. E il giocatore si è convinto. Scouting, strategie e pianificazioni di uno staff che funziona alla grande. Motta ringrazia e ha trovato la quadra giusta per far rendere tutti al meglio, il Bologna continua a mettere talenti in vetrina.