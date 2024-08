AFP via Getty Images

Ilcontinua imperterrito nella ricerca del "nuovo Calafiori" e a ormai meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, la dirigenza del club rossoblù non può più aspettare. A Sartori le idee non mancano, quello che però manca è l'affondo definitivo per un centrale che possa entrare nei meccanismi di gioco di Vincenzo Italiano, visto che la perdita di Calafiori non è cosa da poco.- Nelle ultime ore sono spuntati due nuovi profilo per la difesa rossoblù. Per quanto riguarda il primo, si tratta di, centrale argentino ex Sampdoria, oggi in forza al Santos Laguna. Il classe 2002 piace per le sue capacità difensive e ha il vantaggio di conoscere già il calcio italiano. L'altra pista, invece, porta a un giocatore di grande esperienza: parliamo del difensore in uscita dal Marsiglia. In questa situazione, però, il Bologna non ha intenzione di spingersi oltre un prestito.

- Un altro profilo che piace molto in casa Bologna è il centrale dell'Arsenal. La dirigenza del club rossoblù, però, anche in questo caso è interessata solamente a un. E a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, i Gunners non hanno ancora deciso se accettare o meno le condizioni, visto che nel gennaio del 2023, il polacco fu pagato allo Spezia ben 25 milioni più bonus.