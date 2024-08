CHI E' IL TITOLARE

E' ragionevole aspettarsi che, in ragione dei mesi di esperienza in più in Italia, almeno all'inizio Castro parta avanti rispetto a Dallinga, ma l'investimento per l'ex attaccante del Tolosa, superiore a quello per l'argentino, lascia intendere che alla lunga sarà lui ad avere un minutaggio superiore in tutte le competizioni.