BORUSSIA DORTMUND

FORMAZIONE TIPO - Kobel; Anton, Sule, Schlotterbeck; Ryerson, Can, Gross, Malen; Sabitzer, Brandt, Adeyemi. All.: Sahin.



LA STELLA - Karim Adeyemi, protagonista nell’ultima finale e grande obiettivo della Juventus in questo mercato. Può giocare sia attaccante centrale sia a supporto delle punte nel nuovo assetto di Sahin, che ha preso il posto di Terzic in panchina.



COME SI È QUALIFICATA - Finalista dell’ultima edizione, dove perse contro il Real Madrid all’atto conclusivo, ha agganciato la qualificazione con il quinto posto nell’ultima Bundesliga e il posto aggiuntivo arrivato alla Germania grazie al ranking Uefa, come accaduto all’Italia.