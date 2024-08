ASTON VILLA

LA FORMAZIONE TIPO

LILLE (3-5-2): Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakité; Santos, Cabella, Haraldsson, André, Gudmundsson; Zhegrova, David. All. Genesio.



LA STELLA – La più brillante è quella di Jonathan David, attaccante canadese che, nell’ultimo biennio, è stato in orbita Serie A visti gli interessi di Milan e Napoli. Già 3 reti e 2 assist in queste prime 6 partite stagionali, ma nella scorsa stagione sono state 26 le reti e 9 i passaggi decisivi in 47 presenze complessive.



COME SI E' QUALIFICATA – Il Lille si è qualificato alla corrente edizione della Champions League, passando per due turni preliminari (dopo il 4° posto ottenuto in Ligue 1, lo scorso anno), sconfiggendo il Fenerbahce prima e lo Slavia Praga poi.