Bologna-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Bologna - Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Derby dell’Appennino di medio-alta classifica tra due squadre in un momento di forma davvero positivo: ilviene dal pari con rimpianti sul campo delladell’exe dal gagliardo pareggio sul campo delin Champions (primo punto esterno nella competizione), mentre laè reduce dae in Conference League ha passeggiato 7-0 sulfacendo anche riposare diversi titolari. Cosa che paradossalmente ha fatto anchea Lisbona, in vista della sfida al suo grande passato.

Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: ItalianoDe Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All.: PalladinoEmergenza terzini per Italiano: recuperato in extremis Lykogiannis dopo una settimana di stop, possibile nuovo forfait per Miranda mentre Posch è uscito malconcio a Lisbona (affaticamento ad un polpaccio) e sabato farà il test per capire se sarà convocabile o meno con Holm e De Silvestri che si contendono un posto a destra. Rispetto al Benfica, torneranno Freuler, Ndoye e Castro dal primo minuto: con Orsolini ancora k.o., lo svizzero giocherà a destra e a sinistra potrebbe essere confermato Dominguez dopo la buona prova di Torino. Anche in casa Fiorentina cambieranno tante cose rispetto alla passeggiata di Conference League contro il Lask Linz (7-0). Spazio ai titolarissimi di Palladino come Dodò, Gosens, Cataldi (la caviglia dovrebbe essere ok), Adli, Colpani e Beltran. Dubbi a sinistra: può giocare Sottil, in ottima forma, attenzione anche alla soluzione Beltran esterno con il rientro di Gudmundsson da trequartista dal primo minuto.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Gabriele Giustiniani ed Emanuele Giaccherini