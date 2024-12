GETTY

Benfica-Bologna 0-0, il tabellino

32 minuti fa



Benfica-Bologna 0-0

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kökçü (dal 35’ st Cabral); Di Maria, Pavlidis (dal 27’ st Amdouni), Aktürkoglu (dal 27’ st Beste). All.: Lage

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (dal 43’ st Corazza), Beukema, Casale (dal 28’ st Lucumi), Holm; Moro (dal 28’ st Freuler), Ferguson; Urbanski (dal 28’ st Ndoye), Fabbian (dal 28’ st Pobega), Iling-Junior; Dallinga. All.: Italiano

Arbitro: Petrescu

Ammoniti: Pavlidis (Be) 24’ pt, Florentino (Be) 2’ st, Fabbian (Bo) 8’ st, Bah (Be) 15’ st, Casale (Bo) 17’ st, Kökçü (Be) 18’ st, Ferguson (Bo) 26’ st, Otamendi (Be) 32’ st, Italiano (Bo) 32’ st, Freuler (Bo) 44’ st, Beukema (Bo) 49’ st. Recuperi: 1’ più 5’.