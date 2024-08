2024/2025. Ecco il programma del Bologna: partenza in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, poi la prima trasferta è a Liverpool seguita da un'altra sfida in Inghilterra con l'Aston Villa. Poi due turni interni con i francesi Monaco e Lille, quindi i viaggi in Portogallo contro Benfica e Sporting intervallati dal Borussia Dortmund in casa.1a giornataMercoledì 18 settembre 2024 ore 18.45:2a giornataMercoledì 2 ottobre 2024 ore 21:

3a giornataMartedì 22 ottobre 2024 ore 21:4a giornataMartedì 5 novembre 2024 ore 21:5a giornataMercoledì 27 novembre 2024 ore 21:6a giornataMercoledì 11 dicembre 2024 ore 21:7a giornataMartedì 21 gennaio 2025 ore 21:8a giornataMercoledì 29 gennaio 2025 ore 21: