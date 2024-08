Champions League, il sorteggio LIVE

. A partire dalle 18 di oggi giovedì 29 agosto 2024 nella cornice del Grimaldi Forum di Montecarlo il nuovo super cervellone, il super computer che ha preso il posto delle celebri palline, disegnerà gli accoppiamenti e il percorso che le 36 squadre qualificate alla fase finale, fra cui le nostre 5 italiane.Tutte le squadre, quindi anche Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna verranno accoppiate con altre 8 formazioni, due per ognuna delle 4 fasce e disputeranno soltanto una gara di andata e senza ritorno, con 4 partite che saranno disputate in casa e 4 in trasferta. Nessun club potrà affrontare in questa prima fase a girone unico altre squadre del proprio paese.

Gli host dell'evento saranno l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo e l'ex portiere della Juventus e oggi team manager della nazionale italian Gianluigi Buffon. A loro spetterà il compito di pescare dalle quattro "pot" il nome della squadra che il computer abbinerà alle avversarie. Il calendario con le date e gli orari verrà infine annunciato sabato 31 agosto.​Manchester CityBayern MonacoReal MadridParis Saint-GermainLiverpoolINTERBorussia DortmundLipsiaBarcellonaBayer LeverkusenAtletico Madrid

ATALANTAJUVENTUSBenficaArsenalBrugesShakhtar DonetskMILANFeyenoordSportingPSV EindhovenDinamo ZagabriaSalisburgoLilleStella RossaYoung BoysCelticSlovan BratislavaMonacoSparta PragaAston VillaBOLOGNAGironaStoccardaSturm GrazBrest