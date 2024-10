Bologna, il mercato ancora non incide tra infermeria ed impatto relativo: la classifica dei minuti impiegati

AFP via Getty Images

Inizio di stagione in sordina per, fermo a una sola vittoria in nove gare tra. Il vero guaio, fin qui, è che il mercato sta funzionando poco o nulla con il risultato che tante ex seconde linee dei rossoblù della passata stagione sono state “promosse” come titolari, con una qualità che latita rispetto alla squadra della cavalcata Champions.E quasi tutti sono sotto al 30%. Al punto che qualche veterano, come Freuler, è sopra gli 800 minuti avendo giocato sempre. Tra i nuovi, chi ha giocato di più è il terzino sinistro Miranda, arrivato a costo zero dal Betis, comunque meno impiegato di Lykogiannis con 327 minuti. Briciole per gli altri: soli 220’ per Dallinga, costato 15 milioni ma subito panchinato dal boom di Castro. I difensori centrali Casale ed Erlic - al netto di qualche guaio fisico - sono stati schierati solo quando Beukema e Lucumi dovevano rifiatare, un gol prezioso a Como e poco altro per Iling-Junior in 127 minuti. Tanta infermeria per Pobega, Holm e soprattutto Cambiaghi (crociato k.o. alla prima), non si è ancora visto l’argentino Dominguez.

Miranda 327Erlic 221Dallinga 220Casale 189Iling-Junor 127Pobega 115Holm 96Cambiaghi 14Dominguez 0