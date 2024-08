Bologna, Italiano: "Castro e Dallinga li vedo così, ecco come sta Karlsson"

Getty Images

Vincenzo, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di campionato contro l'Udinese:"I nostri numeri nove sono Castro e Dallinga, poi avremo tante partite e tante competizioni da giocare ed entrambi devono sapere lavorare per la squadra con e senza palla. Partita per partita valuteremo chi schierare in base a condizione, fiducia e avversario, ma tutti e due devono saper fare le stesse cose. Serve aiuto e sacrificio come si è visto l'anno scorso. E' un patrimonio che non dobbiamo disperdere".

- "Karlsson ha tre allenamenti dopo la distorsione alla caviglia ed è un po' in ritardo rispetto agli altri”.- “Cambiaghi sta dimostrando le sue qualità e tutti eravamo d'accordo nel portarlo a Bologna. Lui è felice di essere qui e siamo contenti di lui”.- “Ndoye ha la grande qualità di poter giocare su entrambi i lati del campo, è intelligente, entra dentro al campo ma attacca anche la profondità. E' una manna dal cielo averlo".- "Rinforzi? La società sta lavorando a un centrale e per il resto vedremo. Saremo vigili sul mercato, la priorità resta il difensore”.