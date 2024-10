Bologna, Italiano: "C'è fallo su Fabbian sul primo gol. Dobbiamo dare tutti qualcosa di più"

L'allenatore del Bolognaha commentato a Sky Sport la sconfitta della propria squadra sul campo dell'Aston Villa. Un'altra prestazione a tratti convincente, caratterizzata tuttavia dalla scarsa prolificità dei rossoblù: “, contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista. Penso che abbiamo avuto un po’ meno qualità rispetto alla gara contro il Liverpool ma cercavamo di giocare in verticale.”.Sugli aspetti su cui lavorare in vista delle prossime partite: “Per me potevamo raccogliere di più sia in Champions League che in Serie A. Se continueremo a lavorare presto ci toglieremo buone soddisfazione”.Per Vincenzo Italiano, intervenuto a Sky Sport, ci sono tuttavia aspetti positivi da sottolineare: “Continuiamo a parlare di produzione e del fatto che creiamo anche contro le squadre forti. Io sono convinto che i miei giocatori in avanti hanno nelle corde qualcosa di diverso sotto porta. Non so quale può essere la scintilla ma per me si accenderà tramite gli allenamenti. Dobbiamo trovare più freddezza e velenosità”.