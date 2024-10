Aston Villa-Bologna, le pagelle di CM: Dallinga non incide, si salva Beukema. E Skorupski evita la goleada

Getty Images

Attento su Dallinga - che gli facilita il compito - nel primo tempo, poi può prendersi un caffè.Inizio difficile su Ndoye, poi gli prende le misureUn paio di deviazioni importanti sugli spunti rossoblù.Amministra il reparto con buona autorità, le punte del Bologna non fanno male.Orsolini combina poco, Odgaard anche meno e lui ogni tanto fa ripartire i suoi.Fa muro, ma crea il giusto. Ed Emery lo cambia a metà gara (dal 1’ stEnergia e movimento, sfiora il pallone - senza toccarlo, perché era sul braccio - sulla parabola dell’1-0)

Dà ordine alla manovra, i suoi piazzati sono sempre pericolosi e ben calciati.Il più arruffone dei suoi, sbaglia tanti palloni e incide poco (dal 20’ stUn paio di ripartenze nel finale)Talento vero, va vicino due volte al gol nel finale di tempo. Si fa valere anche contro un califfo come Freuler ed è suo l’assist per il 2-0.Al rientro dal primo minuto, dà equilibrio, controlla Ndoye e poi la sua punizione sblocca la gara. Giocata chiave del capitano. (dal 20’ stSi divora il tris a tempo scaduto)

Dopo un’ora difficilissima, stretto nella morsa Beukema-Lucumi, prende posizione contro il connazionale Lucumi e si inventa il gol del raddoppio con un movimento da grande centravanti. (dal 20’ stEntra a partita in ghiaccio)Terza vittoria e nove punti in Champions: inizio così così, poi la sua squadra sale di ritmo e di colpi e a inizio ripresa con un 1-2 da k.o. fa sua la partita.Bravo su Duran e McGinn quando la squadra sbanda un po’ nel primo tempo. Sull’1-0 viene beffato quando fa il passo verso sinistra dalla mancata deviazione in mischia: mezzo errore, dinamica che si vede spesso. Nel finale salva il Bologna dalla goleada.

Ha sul destro la palla buona per sbloccarla a inizio gara e la cicca malamente, in difesa fatica.Il migliore tra i rossoblù di movimento, onora la fascia che porta. Preciso dietro, nel finale colpisce anche il palo in avanti.Una buona ora di gioco, pesa tanto l’errore contro il connazionale Duran sul 2-0: il 2003 gli prende il tempo e lo fredda.Si arrabatta contro Bailey nel primo tempo, alla fine cade anche lui.Tra quelli che non affondano, tiene botta in mediana pur con il deficit fisico e dà una concreta mano in fase di non possesso. (dal 21’ stIngresso molle)

Primo tempo da 6,5 pieno, preciso e attento. Ma alla fine Rogers gli fa male ed è suo il fallo che genera la punizione dell’1-0.Come spesso accade, quando non segna non riesce a dare un contributo importante in fase di costruzione o di interdizione.Serata complessa: un’ingenua ammonizione e troppi palloni sbagliati. All’intervallo Italiano batte altre piste (dal 1’ stEntra a destra e non combina gran che, esterno in questo assetto non sembra il suo ruolo)Nel primo tempo ha per due volte la palla buona e spara a salve. Il Bologna, di fatto, finisce con i suoi due tiretti da una posizione in cui si doveva fare di più e meglio. (dal 21’ st Castro 5,5 Entra a buoi scappati, corre e rincorre chi può)

Bell’avvio, brillante e vivace, con una gran palla per Dallinga che spreca. Poi però è troppo solo e finisce per spegnersi e sparire, visto che arrivava da un acciacco fisico. (dal 33’ stDà fiducia a Dallinga e si rivela un errore. Poi l’Aston Villa è più forte e non si discute, ma la prestazione è decisamente peggiore di quella di Anfield.