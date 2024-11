Bologna, Italiano: "Ci siamo fatti due gol da soli, siamo dispiaciuti. Ora recuperiamo posizioni in Serie A"

Getty Images

Al termine di, Vincenzoha parlato a Sky Sport. Queste le parole dell'allenatore dei rossoblù."Penso che oggi la squadra abbia tenuto il campo in maniera diversa, più presente. MaSoprattutto nel momento in cui abbiamo pareggiato dovevamo continuare con quel furore. Il loro secondo gol ci ha frenati"."La vittoria non arriva e di questo siamo. Potevamo fare meglio dal punto di vista realizzativo, maAnche oggi l’avversario era tosto e di livello. Un dispiacere perché dalla panchina questa era una partita in cuiPeccato, penseremo adesso alla partita di campionato".

"In Serie A siamo riusciti ad avere la capacità di venir fuori da un periodo negativo. Abbiamo ottenutoche ci hanno rilanciato dietro le prime 7. Continuiamo a lavorare e a crescere, per rimanere agganciati. Rimbocchiamoci le maniche, dobbiamoe ci prepareremo al meglio per Venezia"."Perdiamo per dei. In questa competizionee a noi è successo in tutte e cinque le partite che abbiamo giocato. Questo ci deve far crescere perché in campionato questi errori non possiamo permetterceli. Con tutte queste partite ravvicinate. Giochiamo già sabato e questo un po’ ci penalizza, ma possiamo continuare a crescere e a migliorare".