Bologna, Italiano: "Ho un dubbio per l'attacco con il Monaco. Ferguson? Ecco come sta"

Dopo la vittoria sul Lecce, la prima in casa di questa stagione, iAl Dall’Ara, martedì 5 novembre,I rossoblù hanno ottenuto solo un punto e devono smuovere la classifica se vogliono ambire alla zona playoff.come affermato dal tecnico in conferenza: “Dobbiamo fare risultato, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Con lo Shakhtar abbiamo fatto bene, ma anche con Liverpool e Aston Villa.e domani dobbiamo cercare di farlo. Il Monaco è una squadra in fiducia e noi

Non pensa al campionato Italiano.con qualche dubbio di formazione: Aspettiamo domani visto che qualcuno oggi era ancora molto stanco.ma in questo momento non lo faremo in Champions, contro squadre in cui ci servirà avere qualche uomo in più in mezzo".Il Bologna può ancora giocare con tre esterni nel tridente? “Il nostro dubbio per domani è quello:si sacrificato di più e nel secondo tempo lo abbiamo dovuto cambiare. Domani sarà simile perché i loro terzini attaccano Dovremo sacrificarci.perché rispetto a quando fa l'esterno lo vedo più coinvolto. Sugli esterni valuteremo domani.Tutti possono fare la differenza da subentrati”.

Contro il Lecce è tornatodopo l’infortunio al ginocchio. Difficile, però, che possa giocare dall’inizio: “Ferguson sta bene, ha aumentato i carichi perché vuole entrare in forma.Piano piano inizieremo a incrementare perché è un giocatore importante per noi e che vogliamo presto al top della condizione. E Lykogiannis? E' tornato oggi in gruppo,Qual è l’obiettivo di questo Bologna? I, ma questa competizione non deve essere un’ossessione: “di fare prestazioni sopra il nostro livello. Non eravamo abtuati al livello che abbiamo visto in Champions, soprattutto nelle due trasferte. Il nostro obiettivo è quello di provare ad arrivare ai playoff. Ma noi dobbiamo puntare a crescere,

CALMA - Vincenzo Italiano sa che con il Monaco servirà tranquillità: "Se mi sento bolgonese?Ho esultato così con il Lecce perché h sentito che c'è stato qualcosa di bello.. La gente dovrà starci vicino, come ha fatto fino ad ora perché i ragazzi lo sentono. C'è un attaccamento alla maglia incredibile, soprattutto da parte dei senatori di questa squadra e io e il mio staff ce la stiamo mettendo tutta per essere sulla stessa linea".