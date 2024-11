Champions League, le designazioni del 4° turno: Real Madrid-Milan a Vincic, gli arbitri di Lille-Juventus e Bologna-Monaco

La Champions League torna con la quarta giornata della nuova fase campionato. Il programma del prossimo turno vedrà impegnate nella giornata di martedì 5 novembre ben tre formaioni italiane: Milan, Juventus e Bologna. La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali delle sfide in programma nel primo dei due giorni di Champions. I rossoneri di Paulo Fonseca saranno di scena al Bernabeu contro il Real Madrid, mentre la Juventus volerà in Francia per affrontare il Lille; il Bologna, invece, accoglierà al Dall'Ara il Monaco.



LE DESIGNAZIONI - Real Madrid-Milan è stata affidata allo sloveno Slavko Vincic, mentre Lille-Juventus sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto che nella scorsa giornata ha diretto la sfida tra Atalanta e Celtic. Il direttore di gara di Bologna-Monaco sarà, invece, l'azero Aliyar Aghayev.