è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna sul campo del Torino, grazie alle(subentrato a Castro che nel primo tempo aveva sbagliato un calcio di rigore)- "Volevamo continuità di risultati positivi, i ragazzi si sono meritati un giorno in più di riposo., non abbiamo messo in difficoltà il Toro. Potevamo cambiare subito la dinamica, poi finalmente Dallinga: lo aspettavamo da tanto tempo." ha detto il tecnico dei rossoblù, riconoscendo la crescita dei propri ragazzi.

- Italiano ha poi elogiato l'autore del gol che ha sbloccato e indirizzato la partita: ", soprattutto in Champions, ed era stato bravo a muoversi negli spazi., sarà importante avere un centravanti in fiducia".- Nonostante la soddisfazione, l'allenatore dei rossoblù ha poi voluto sottolineare anche gli aspetti negativi della gara del Grande Torino: "Mi fa piacere la solidità difensiva, deriva dal sacrificio di tutti".