Bologna, le pagelle di CM: finalmente Dallinga, Pobega è perfetto

non compie nessuna parata degna di nota. Si limita a svolgere l’ordinaria amministrazione.spinge sulla fascia ogni volta che ne ha l’occasione e, al 7’, si procura anche il calcio di rigore che poi Castreo fallisce.buona la sua prova al centro della difesa. Decisivo nel primo tempo con una sua chiusura su Karamoh che era lanciato a rete.insieme a Beukema forma una solida coppia al centro della difesa. Se gli attaccanti del Torino non sono mai pericolosi è anche merito suo.: manda in gol Dallinga con un bel pallone crossato dalla sinistra che l’attaccante deve solo spingere in rete. Poi spende bene un giallo per fermare Pedersen lanciato pericolosamente vero l’area del Bologna.

: è il grande ex ed è anche il migliore della partita. In mezzo al campo fa valere la sua fisicità, nel secondo tempo prima è sfortunato quando colpisce la traversa con una bella conclusione dalla distanza, poi trova il gol del 2-0.: è sempre prezioso in mezzo al campo e si fa trovare ogni volta al posto giusto nel momento giusto.: si intravede nei minuti iniziali, poi viene ben controllato dai difensori avversari e finisce per perdersi tra le maglie avversarie, tanto che all’intervallo Italiano lo richiama in panchina. Prestazione insufficiente la sua.

(Dall’1 s.t.non è ancora al 100% ma è autore di qualche buon lampo): fuori dal gioco, in campo non lo si vede praticamente mai, tanto che all’intervallo Italiano lo richiama in panchina e inserisce al suo posto Fabbian.(Dall’1’ s.t.più incisivo rispetto al compagno che sostituisce)prestazione sufficiente anche se un po’ altalenante quella dell’esterno d’attacco del Bologna.(Dal 44’ s.t.: dopo appena otto ha sui piedi il pallone del possibile 1-0 per il Bologna ma si fa ipnotizzare dal dischetto da Milinkovic-Sacvic. Poi non riesce a scuotersi dall’errore e viene ben controllato dai difensori avversari.

(Dal 25’ s.t.riesce finalmente a sbloccarsi trovando il suo primo gol con la maglia del Bologna. Una rete che arriva 20 secondi dopo il suo ingresso in campo e che permette ai rossoblù di sbloccare il risultato)il Bologna vince meritatamente dopo non essere riuscito a sfruttare alcune buone occasioni. Decisivi anche i cambi che fa Italiano nel secondo tempo.