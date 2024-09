Bologna, la lista Champions League: chi può restare fuori

Domani a mezzanotte scadono i termini per presentare all’Uefa la lista dei giocatori per le prossime competizioni continentali: esperienza nuova per il, che torna in Europa a 22 anni dall’ultima apparizione (era l’Intertoto estiva) e che per giunta lo farà dalla porta principale, ovvero la Champions League.- Il club rossoblù ha chiuso il mercato con la lista per la serie A perfettamente bilanciata tra over e under, riempiendo l’ultima casella con l’arrivo di Casale dalla Lazio. In Uefa, però, i paletti sono diversi e il Bologna non ha tantissimo supporto dal proprio vivaio. Per Vincenzo Italiano, dunque, arriverà il momento delle scelte.Nei 25 posti, com’è noto, ci sono quattro giocatori che devono essere cresciuti nel vivaio rossoblù: per il Bologna sono il secondo portiere Ravaglia, Urbanski, il terzo portiere Bagnolini e il terzino Corazza. Questi ultimi tre, peraltro, sarebbero ancora in età da lista B, ma verranno inseriti così con la lista B lasciata a qualche Primavera (non Byar, arrivato da meno di due anni a Bologna).Altri quattro posti sono riservati ai giocatori italiani o di formazione italiana: in quegli slot, dopo il grave infortunio a Cambiaghi (che resterà fuori lista), i rossoblù avranno Orsolini, Pobega, Fabbian ed Erlic, che è croato ma può essere considerato di formazione italiana per i regolamenti Uefa.

- Per gli altri 17 posti si apre la competizione e il conto è semplice: oltre all’infortunato Cambiaghi, devono stare fuori altri cinque. Uno è sicuramente Ilic, giovane serbo bocciato già in ritiro (si pensava ad un prestito, che non è arrivato), stessa sorte - salvo clamorose sorprese - per l’argentino Dominguez, appena arrivato dal Gimnasia, e per De Silvestri, a cui era stato sostanzialmente anticipato al momento del rinnovo che sarebbe rimasto fuori in Champions.Chi sono gli altri due? Lotta aperta, con un indizio pesante per Jesper Karlsson, vista la prova d’appello con l’Empoli completamente toppata e l’arrivo di Iling-Junior da quella parte nelle ultime curve del mercato. L’altro potrebbe essere Ferguson, che tornerà in gruppo solo a fine ottobre dopo la rottura del crociato di aprile contro il Monza. L’alternativa, vista l’importanza dello scozzese capitano in pectore, è El Azzouzi: il centrocampista ha problemi alla schiena con tempi di recupero ancora incerti, potrebbe essere lui il sacrificato. Più di Moro, che finora ha deluso ma almeno è disponibile. Nelle prossime ore il verdetto finale.