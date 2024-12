Bologna, le pagelle di CM: Dominguez regale. Pobega e Lucumi spianano la strada al disastro

Getty Images

BOLOGNASarr lo buca sotto le gambe senza colpe, idem Tengstedt e persino l’autorete surreale di Castro.Si fa sentire spesso da ultimo uomo quando il Verona riparte sui piazzati, tra i più continui in fase di spinta (dal 44’ stIn una serata complessa, prova a reggere l’urto. Assente sull’1-2, ma copre tante falle.Disastro sull’1-1 che gira completamente l’inerzia della serata, anticipato dalla torre di Serdar sull’1-2, svagato anche nella ripresa. Serata da dimenticare.Male al cross, impreciso quando deve chiudere come sull’1-2. Sbaglia anche nella ripresa, Serdar lo grazia.

Entra in battaglia con lo spadone, ne esce più volte vincitore. Tra gli ultimi ad arrendersi.Primo tempo attivo, un paio di guizzi sotto porta ma sbatte su Montipò. Poi si spegne la luce, reagisce alla spallata di Duda e combina un disastro.Partitone, denso di sfortuna. L’immagine del Bologna: palo nel primo tempo, palo sulla punizione prima del 2-2, gran volo di Montipò a stoppargli il 3-2. (dal 44’ stTitolare a sorpresa, tanto movimento nel primo tempo e buone iniziative. Ma nella ripresa si perde, avvolto dai compiti difensivi dopo il rosso (dal 44’ st

Il bambino d’oro. Il 2003 argentino si prende il Bologna con una notte da leader: gran gol per l’1-0, poi il 2-2 con il tap-in vincente dopo il rimbalzo sul palo della punizione di Odgaard. (dal 35’ stFinisce in lacrime, dopo una serata senza tanti pericoli creati e con il surreale autogol che regala i tre punti al Verona.Partita strana, folle. Mezz’ora in pugno, poi un mezzo harakiri fino al rosso di Pobega, seguito da una reazione da big. E infine, l’autogol che completa la beffa. Forse i cambi sono tardivi, ma era difficile capire come intervenire vista l’inerzia.