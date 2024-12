Bologna, Castro in lacrime dopo l'autogol che è costato la sconfitta col Verona

Getty Images

non si dà pace: per il Toto, rivelazione della prima parte di campionato e protagonista con il Bologna di Vincenzo Italiano, non è stata una chiusura di 2024 da ricordare. Prima il, in una gara comunque vinta 2-0 dai suoi, poi l'che ha fissato il punteggio sul 3-2 per il Verona nella gara che ha chiuso la 18esima giornata di Serie A.Alla fine della partita, nella quale comunque Castro era entrato positivamente con l'assist per il primo dei due gol di Dominguez,per un punto sfumato nella maniera più frustrante dopo lo svantaggio recuperato in 10 contro 11 a causa dell'espulsione di Pobega nella ripresa. Tutti lo hanno consolato, ben consapevoli del grande campionato giocato fin qui dall'attaccante.