Bologna, le pagelle di CM: follia Pobega. Castro combatte, Lucumi regge l'urto

AFP via Getty Images

Subisce 3 gol senza interventi, a parte quello che abbatte Isaksen sul tris.Zaccagni lo fa dannare, sbaglia l’uscita sul 2.0 e sul tris non copre il palo.Gigot lo brucia sull’1-0, anche se una deviazione non lo aiuta. Per il resto, gestisce tutto sommato bene Castellanos e Dia.Il migliore dei suoi: ribatte pericoli costantemente, è attento e concentrato.Il rosso a Pobega gli cambia la gara: deve solo difendere e non è la sua partita.Chiude varchi, sbroglia matasse poi Italiano a partita andata lo risparmia un po’ (dal 29’ st

Una follia senza senso: già ammonito, si fa cacciare al 33’ per un fallaccio su Guendouzi in area laziale. Che forse sarebbe stato già di per sè da rosso diretto.Salvataggio che vale mezzo gol su Pellegrini a fine primo tempo, dopo 45 minuti senza tanti spunti (dal 1’ stRinsaldare il fortino non è la sua specialità e si vede poco)Si vede poco, ben arginato da Rovella. (dal 29’ stNon ripete il gol romano di due settimane fa e non ci va nemmeno vicino: fatica quando Lazzari riparte. (dal 1’ stLa sua deviazione di testa sull’1-0 mette tutti fuori tempo. Ingresso molle)

Battaglia campale contro i centrali della Lazio, specie contro Gigot. Fa respirare la squadra, esce acciaccato (dal 35’ stIl 3-0 è troppo pesante, specie perché pesantemente condizionato dalla follia di Pobega. Undici contro undici, per 33 minuti aveva inciso poco ma anche subito il giusto.