Lazio, le pagelle di CM: Gigot decisivo, Zaccagni deluxe. Bene i due terzini

Il Bologna non tira maiAra la fascia, decisivo sul tris: tra i più incisivi.Gila 6 Gestisce gli attacchi rossoblù senza affanni.Attento su Castro, all’intervallo alza bandiera bianca (dal 1’ stEntra e spende falli su Castro, ma è lui a far saltare il fortino rossoblù trovndo il suo primo gol biancoceleste)Decisivo sul raddoppio, non fa rimpiangere Nuno Tavares e non era facileSi prende il rosso di Pobega, si esalta nella battagliaConcede poco o nulla ad Odgaard, prende il primo giallo di Pobega

Gran palla per Castellanos, non sfruttata. Undici contro undici è l’unico a tirare. (dal 15’ stUn gol in fuorigioco, dà peso all’attacco)Debilitato dalla gastroenterite in settimana, non si vede mai (dal 15’ stPartecipa al trionfo finale, viene abbattuto prima del 3-0)Si divora l’1-0 di testa a porta quasi sguarnita, stavolta non batte un colpo (dal 40’ stSi toglie lo sfizio di segnare il tris al 92’)Maltrattato da De Silvestri, batte il corner dell’1-0 e in prima persona va a siglare il bis con un gran piattone destro in buca d’angolo. (dal 29’ stSpende un giallo, partecipa al 3-0)

Altro successo, pur facilitato dall’errore di Pobega: la sua Lazio vola e senza il grimaldello Tavares questa non era una gara facile.