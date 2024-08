Bologna, le pagelle di CM: Orsolini e Freuler leader. Ndoye e Skorupski, gioie e dolori

Getty Images

Nel primo tempo non deve fare praticamente nulla. Poi, tutto in un minuto: uscita sciagurata a travolgere Payero e rigore successivo parato a Thauvin, prima che Giannetti lo buchi senza colpe con la sua zuccata.Non è perfetto sul rigore di Payero, ma soprattutto è lui a perdersi Giannetti sulla zuccata dell’1-1. Un errore che pesa tantissimo nell’economia della gara.Fa meglio davanti che dietro, perché prende il rigore che sblocca la partita. Ma una sua uscita errata spiana la strada al penalty friulano.Domina Lucca con il fisico, e non è semplice. La consueta sicurezza, ereditata dal Bologna scintillante dello scorso anno.

Ha poco da fare dietro, può spingere ma è molto impreciso nei passaggi (dal 39’ stTitolare quasi per forza, tra assenze e mercato, ma risponde parzialmente presente: gara ordinata, sfiora il gol nel primo tempo (dal 30’ stci prova con due tiri da fuori nel finale, è tra i più pericolosi)Tra i migliori: lo svizzero comanda il centrocampo, domina, ruba palloni e sovrasta tutti con il suo dinamismo.Fatica tanto, incide poco o nulla. Sembra un pesce fuor d’acqua, l’eredità di Ferguson pesa.

Promosso capitano, gioca una gara da leader sotto gli occhi del c.t. azzurro Spalletti che lo aveva escluso dagli Europei. Okoye lo ferma in avvio, poi regala un assist al bacio a Ndoye che lo butta via. E’ lui a trasformare di potenza il rigore del vantaggio. (dal 31’ s.t.prova a incidere, ma sbatte sul muro finale dell’Udinese)Dopo un grande precampionato, fa fatica contro le torri dell’Udinese. Qualche buona giocata, ma quando ha la palla buona spara a salve anche lui. (dal 39’ s.t.Classica pagelle che manda ai matti: il voto è la media tra il 7 della sua prestazione e il 4 per una freddezza sotto porta che latita, con due occasionissime buttate nel bidone dell’umido nel primo tempo. (dal 43’ s.t.

Ha rivisto i fantasmi viola, partita dominata e niente vittoria. Numeri clamorosi, 22 tiri, 3,43 expected goals, ma tra le parate di Okoye e gli errori la sblocca solo su rigore. E due dabbenaggini difensive lo costringono a iniziare con un mezzo passo falso. Prestazione che dà fiducia, risultato meno.