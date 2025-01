Bologna, le pagelle di CM: perla Dominguez, male Dallinga e Ndoye. Beukema sicurezza

Getty Images

Sull’1-0 Colombo lo buca senza colpe e gli frana anche addosso. Attento in uscita nella ripresa.Al 44’ Goglichidze salva su un suo tiro, spinge meno di altre volte ma dietro è attento.Come sempre il più sicuro dietro: quando Esposito passa dalle sue parti non gli va mai via, attento anche su Colombo quando è nelle sue zone.Primo tempo dai due volti: colpevole sul gol, tenendo in gioco Pezzella e poi perdendosi Colombo, ma al 33’ piazza un salvataggio decisivo di testa su Colombo. Un paio di distrazioni non pagate anche nella ripresa.

Consueto cross al bacio al 45’ per l’1-1 di Dominguez, bel duello con Gyasi su cui piazza un intervento decisivo nella ripresa. Esce per un colpo alla testa. (dal 31’ stPaga le fatiche e il tour de force dell’ultimo periodo: non riesce a dominare la mediana come al solito.Va sotto ritmo, come spesso accade al Bologna in questa serata. Palleggio abbastanza blando. (dal 28’ stQuaranta minuti in sordina, poi si accende e sconquassa l’Empoli: assist per Holm, murato, poi il gran gol dell’1-1 con un capolavoro di coordinazione.

Stavolta la rivelazione della stagione gira a vuoto: aggredito dagli empolesi, si vede solo appena prima del cambio con un tiro parato da Vasquez. (dal 28’ stSchierato a sinistra, non trova mai l’accelerazione decisiva. E nella ripresa, quando ha la palla buona, la scarica anziché calciare a rete.Promosso titolare, non ripaga la fiducia: non si vede mai e pressa poco (dal 1’ stUn po’ meglio di Dallinga, ma non tanto: prova un paio di accelerazioni, almeno)Occasione persa, anche se pesano le fatiche dei tanti impegni. Rispetto alle ultime ottime gare, la squadra non trova ritmo e intensità e acciuffa almeno il pari.