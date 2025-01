Getty Images

Serie A - 22esima giornata(inizio ore 20:45)(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo. (A disp. Perisan, Seghetti, Salomon, Anjorin, Cacace, De Sciglio, Zurkowski, Tosto, Marianucci, Bacci, El Biache, Pereira Gravvelo, Konate, Maleh). All. D'Aversa.(4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. (A disp. Ravaglia, Bagnolini, Posch, Castro, Iling-Junior, Casale, El Azzouzi, Pobega, Ferguson, Cambiaghi, De Silvestri, Miranda, Fabbian). All. Italiano.

Empoli-Bologna (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 22esima giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Reduci dall'eliminazione in Champions League nonostante la prima vittoria ottenuta contro il Borussia Dortmund, gli ospiti rossoblù si presentano a questa trasferta con 33 punti in classifica, 13 in più dei padroni di casa toscani, fermi a quota 20 dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro.D'Aversa deve fare a meno degli indisponibili Anjorin, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas e Pellegri., che si aggiunge agli altri infortunati Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi (ex di turno).

Arbitra La Penna, assistito da Carbone e Fontani con Scatena quarto uomo, Di Paolo e Gariglio al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Cacace, Grassi e Pezzella da una parte; Castro dall'altra.Nel prossimo turno di campionatodopo la trasferta di Champions a Lisbona contro lo Sporting.