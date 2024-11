Michele Nucci

Bologna-Lecce, cambio del guardalinee: cos'è successo

Redazione CM

10 minuti fa



Episodio curioso all'inizio del secondo tempo di Bologna-Lecce, partita valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'inizio della ripresa è stato, infatti, ritardato a causa dell'infortunio del guardalinee Luigi Rossi, che ha accusato un problema muscolare. Il suo posto è stato preso dal quarto ufficiale Simone Galipò di Firenze, con Rossi che ha preso il suo posto a bordocampo.



Le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 0-0 al termine di una prima frazione di gara in cui è stato decisivo, per gli ospiti, Wladimiro Falcone, con due parate sulla deviazione "amica" di Ramadani e sul colpo di testa di Castro a fine primo tempo.