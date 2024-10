GETTY

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna-Lecce in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Due squadre rinfrancate da una vittoria importante nell'ultimo turno si affrontano per dar seguito al momento:al Dall'Ara apre l'undicesimo turno di Serie A, il primo di novembre. Italiano ha raccolto buoni segnali dalla trasferta di Cagliari, con Orsolini e Odgaard a segno e un ottimo Ndoye sulla fascia, mentre Gotti ha avuto ragione del Verona grazie ad una grande prestazione di Dorgu, mattatore nell'uno a zero finale. L'ultimo posto è rimasto nelle mani del Genoa, fresco di firma di Mario Balotelli.

Partita : Bologna-Lecce

: Bologna-Lecce Data : sabato 2 novembre 2024

: sabato 2 novembre 2024 Orario : 15.00

: 15.00 Canale TV : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

: Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro: Falcone; Guibert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic- Italiano sta trovando una certa quadra con Odgaard alle spalle della punta, per il momento ne fa le spese Fabbian ma viste le tante partite ravvicinate potrebbe essere contemplato un po' di turnover. Si candidano quindi Pobega, Dallinga e Iling Junior che per il momento partono indietro.

- La sfida fra Bologna e Lecce sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Bologna-Lecce sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani, commento tecnico di Alessandro Budel