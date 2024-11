GETTY

Fenomenale. Se il Bologna non prende 4-5 gol è merito suo: ferma David, Sahraoui, Fernandez-Pardo, Bouaddi e anche un tentativo di autogol.Ecco perché gioca De Silvestri. Svagato, disattento, in ritardo. La sassata addosso a Beukema con cui causa lo 0-1 è da mai dire gol. Assente sul bis. (dal 40’ stSi barcamena contro David, reggendo tutto sommato l’urto, viene colpito dalla pallonata di Posch senza colpe.Se gli attaccanti marcano visita, ci pensa il colombiano con una zampata da centravanti. Nella notte in cui viene a visionarlo il Real, è tra i pochi di questo livello.

La velocità di Fernandez-Pardo lo fa dannare, ma almeno piazza l’assist per il pari di Lucumi col mancino (dal 23’ stPoca spinta)Fernandez-Pardo gli sfugge via sul 2-0 ma c’è poco da dire a uno che torna titolare dopo sette mesi e gioca 90 minuti, provandoci fino alla fine.Si perde Mukau sul bis, corre a lungo per due e finisce sfiancato.Italiano gli dà fiducia, non la ripaga: poca pericolosità e tanto caos. (dal 30’ stUna punizione malamente zappata, Gudmundsson riparte sempre e lui lo insegue poco e male (dal 23’ stTroppi errori di misura)

Primo tempo tutto sommato incoraggiante e terzo gol annullato per fuorigioco. La ripresa è un disastro, con un gol pazzesco divorato di testa a 5 metri da Chevalier.Torna dopo lo schianto sul palo di Roma, ma si vede che non è al meglio. Qualche sprint ma anche un po’ di naturale paura sui contrasti e alcuni errori (dal 40’ stStavolta le scelte non convincono: Fabbian è un pesce fuori d’acqua, tanti minuti a Ferguson e Ndoye, quarto k.o. di fila in Champions anche se il suo gruppo non è chiaramente attrezzato.Attento sulle poche conclusioni pericolose del Bologna, graziato da Dallinga

Al rientro dall’infortunio, il nazionale belga soffre un po’ contro la vivacità di Ndoye ma tiene botta. Non benissimo sul pari di Lucumi (dal 29’ stAttento e preciso nelle chiusure, a parte una sbavatura su Dallinga non punita.Colpisce il palo nel primo tempo, l’obiettivo estivo del Bologna si fa rimpiangere.Annulla Orsolini, fa malissimo alla difesa del Bologna tagliandola dalla sinistra con continuità ed efficacia. Nella spinta del Lille c’è sempre lui.Hombre del partido, il 2004 trova i primi due gol da professionista nella serata più importante. Un tiraccio alto nel primo tempo, poi segna lo 0-1 e l’1-2 con due inserimenti centrali perfetti. Serata da ricordare. (dal 41’ st

Capitano che gestisce con ordine la manovra e detta i tempi.Il classe 2007 impressiona per come sta in campo alla sua età. Nel finale Skorupski gli stoppa l’1-3Nel primo tempo si divora due occasioni, ma a conti fatti non lo ferma nessuno e nella ripresa serve l’assist dell’1-2. (dal 41’ stGran tiro a giro in avvio, fuori di poco. Poi tanto movimento da boa, ben coadiuvato dai compagni. Ci crede e serve l’assist del primo gol.Furettino tecnico e imprevedibile, dà brio alla manovra del Lille e fa divertire. (dal 29’ st

Viene a espugnare il Dall’Ara con il miglior giocatore, Zhegrova, a mezzo servizio. Sfrutta l’harakiri rossoblù sullo 0-1, poi dopo il pari trova subito il vantaggio e potrebbe dilagare. Tre punti d’oro.