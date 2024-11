Simone Gervasio

Non c’è gloria nella campagna europea delin. La squadra diperde ancora in casa, questa volta contro il. I francesi si impongono per 2 a 1, grazie alla doppietta diche vanifica la rete di, la prima nella competizione a 60 anni dall’ultima., a un’incollatura dalle magnifiche prime otto. Ancora una volta i rossoblù producono una prestazione gagliarda, coraggiosa ma incidono poco in zona gol e incassano un’altra sonora sconfitta in un percorso europeo ormai quasi compromesso.

Match che parte subito con le marce alte. Al 4’ David prova il tiro a giro di mancino e sfiora il vantaggio. Uno a zero che troverebbe il Bologna di lì a poco con Dallinga ma la prima rete dell’olandese in rossoblù viene annullato per fuorigioco millimetrico. Col passare dei minuti, i francesi prendono in mano le redini del match e trovano un palo su colpo di testa di Alexsandro. Ci provano i padroni di casa con soprattutto un ispirato Ndoye ma lo svizzero si perde sempre sul più bello. Nel finale la squadra di Genesio prima sfiora il gol e poi lo trova. Discesa di Fernandez Pardo, salvataggio di Skorupski.. Nella ripresa il match è più aperto e spettacolare e le occasioni si susseguono da ambo le parti. Al 57’ una clamorosa capita sulla testa di Dallinga che però grazia Chevalier, il portiere avversario.Si tratta della prima rete del Bologna nella competizione e a 60 anni dall’ultima nella Coppa dei Campioni. La gioia però dura poco. ELa squadra di Italiano barcolla e rischia più volte il tracollo, evitato solo da un grande Skorupski.

Bologna-Lille 1-2IL TABELLINO(4-3-3): Skorupski; Posch (85' Holm), Beukema, Lucumi, Lykogiannis (68' Miranda); Fabbian (75' Castro), Freuler, Ferguson; Orsolini (68' Odgaard), Dallinga, Ndoye (85' Iling Jr). All.: Italiano(4-3-3): Chevalier; Meunier (73' Mandi), Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; Mukau (86' Haraldsson), André, Bouaddi; Sahraoui (73' Zhegrova), David, Fernandez Pardo (86' Bakker). All.: GenesioMukau, Lucumì, MukauAlexsandro, Lykogiannis, Meunier, Mandi, Odgaard, CastroDoppia parata di Skorupski che salva i suoi: il Bologna barcollaContropiede dei francesi e Miranda, per anticipare gli avversari, rischia l'autogolDoccia fredda per i rossoblù: sgroppata di Fernandez Pardo, palla dietro e inserimento vincente ancora di MukauPunizione di Lykogiannis: spunta Lucumì che in anticipo sul primo palo trova l'1-1Che occasione per il Bologna! Cross di Freuler e, tutto solo, Dallinga di testa colpisce in modo centrale e grazia ChevalierDiscesa di Gudmundsson che tira in porta ma non impensierisce Skorupski

Doppia occasione per il Bologna: prima Ndoye, murato dalla difesa, poi Dallinga che calcia in porta ma partendo ancora da posizione di fuorigiocoAltro errore nel disimpegno del Bologna: prova ad approfittarne Fernandez Pardo ma ancora una volta è bravo Skorupski a fermarloErrore clamoroso della difesa bolognese e vantaggio del Lille. Sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona difensiva, Posch va al rilancio e colpisce Beukema: la palla carambola su Mukau che va al tiro, salvato dallo stesso Posch. Sulla respinta ancora il centrocampista ribadisce in rete e trova lo 0-1

Gran contropiede del Lille con Fernandez Pardo che si beve un paio di difensori in velocità ma viene fermato da un'ottima uscita di SkorupskiLancio lungo per Ndoye che si gira su sé stesso e poi calcia di sinistro, palla fuoriAltro brivido per il Bologna: colpo di testa di Alexsandro e pallone che si stampa sul paloOrsolini per Dallinga, palo e gol. L'olandese però era partito da posizione di fuorigiocoSubito occasione per i francesi. David riceve, spalle alla porta, si gira in un lampo e calcia di sinistro: palla fuori di poco