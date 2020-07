L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato in conferenza stampa in vista della trasferta contro il Milan a San Siro: "Fuorigioco millimetrici sanzionati dal Var? Ci va di mezzo lo spettacolo. Un gol annullato perché hai il naso o spalla in fuorigioco mi sembra troppo. Chiaramente la regola è questa, non si può far nulla ma secondo me dovrebbe esserci un margine di tolleranza. Spero che in futuro questa regola cambi".