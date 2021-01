, in campo per la 20esima giornata, la prima nel girone di ritorno. Si (ri)parte alle ore 15, quandodi Ranieri, che rilancia Quagliarella al centro dell'attacco dove non può contare sull'altro ex bianconero Gabbiadini.di Inzaghi. Privo degli indisponibili Letizia e Moncini oltre allo squalificato Sau. Fermato dal giudice sportivo (anche per la trasferta di venerdì prossimo a Firenze) pure l'allenatore nerazzurro, autore del gol-vittoria nel derby vinto col Milan.(calcio d'inizio alle ore 15 in diretta tv su Sky Sport canali 202 e 251)BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.Arbitro: Doveri, assistenti Ranghetti e Cecconi, Fourneau quarto uomo, Pairetto e Giallatini al Var.(calcio d'inizio alle ore 18 in diretta tv su Sky Sport canali 202 e 251)SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri.JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.Arbitro: Fabbri, assistenti Alassio e Tolfo, Maresca quarto uomo, Valeri e Tegoni al Var.(calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport canali 201, 202 e 251)INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. ConteBENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.Arbitro: Piccinini, assistenti Paganessi e Villa, Giua quarto uomo, Guida e Lo Cicero al Var.