in conferenza stampa fa il punto sul momento della Juve, che ora sta per cominciare un autentico tour de force. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero alla vigilia del match con la Sampdoria.- "Buona squadra che viene da un ottimo periodo, ha avuto anche innesti importanti che hanno allungato la rosa. Sarà partita difficile come sempre quando si gioca contro mister Ranieri, allenatore che stimo molto. Sarà partita difficile da affrontare. Contro le difese chiuse bisogna avere pazienza e far girare palla finché non si trova lo spazio giusto, faranno grande densità con le due linee molto strette"- "Fagioli ha fatto bene, è partito Portanova e abbiamo pensato a lui fin dall'inizio di gennaio. Poi magari potrà giocare ancora con l'Under 23"- "I giovani devono essere bravi per giocare nella Juventus, questa è la cosa importante"- "Dovrebbero allenarsi tutti in gruppo a parte Dybala che sta cercando di recuperare, valuteremo di giorno in giorno perché sente ogni tanto qualche fitta al ginocchio"- "De Ligt o Chiellini? Non abbiamo deciso, ora abbiamo tour de force di tante partite importanti per vedere chi giocherà e starà meglio. Ci saranno rotazioni, potremo giocare in tre o in due, a seconda delle circostanze"- "Sta bene, veniva dall'infortunio alla caviglia ma è entrato bene, domani partirà dall'inizio"- "Talmente giovane che può migliorare in tutto, siamo stati bravi a prenderlo prima di tutti in Germania. Ragazzo umile che ha voglia di migliorare, può farlo a livello tecnico. Ragazzo sano, sa che non è arrivato e che è solo all'inizio"- "E' tranquillo, non ho detto che fosse in difficoltà ma che aveva avuto un problema all'adduttore. Sta bene, ha giocato l'altra sera ed è riuscito anche a riposare qualche minuto. Domani sarà al top. Ragazzo che vive di entusiasmo, è tranquillo, sa che è considerato importante alla Juventus. Inizierà con Ronaldo dal primo minuto""Non ho letto niente del Giudice Sportivo, sono cose successe su un altro campo è giusto che mi astenga su queste valutazioni"- "Aveva giorno libero, ognuno nella vita privata è libero di fare ciò che crede. Noi siamo qua, quando siamo qua sono sotto il mio controllo, fuori dal centro sportivo sono cittadini liberi quindi ognuno si prende le sue responsabilità"- "Si sta allenando con noi come da inizio stagione, adesso il mercato chiuderà a breve quindi poi vedremo il da farsi. Di lui avevamo già parlato"- "Noi stiamo bene così, poi il mercato è fatto di opportunità e se ce ne sarà una la coglieremo. Altrimenti stiamo bene così, abbiamo giocatori in attacco disponibili a fare più ruoli, ci adatteremo a rimane con questi che sono giocatori forti che possono continuare la stagione"