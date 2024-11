Bologna-Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Segui Bologna-Monaco in diretta su NOW

GUARDA LA CHAMPIONS LEAGUE SU NOW

Momenti opposti per le due squadre: ildopo un inizio di stagione molto complesso arriva da due vittorie in campionato contro Cagliari e Lecce, di contro ilera partito con il botto sia in Ligue 1 che in Champions, ma in patria è reduce da due sconfitte contro Nizza e Angers che le hanno fatto perdere contatto dal Psg capolista. La squadra di Hutter sta pagando dazio agli infortuni, mentre Italiano dopo aver trovato la prima vittoria in casa (mancava da 7 mesi) ora cerca il primo successo in questa Champions League.

* Partita: Bologna-Monaco* Data: martedì 5 novembre 2024* Orario: 21.00* Canale TV: Sky Sport* Streaming: Now TvSkorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All.: Italiano: Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Golovin, Camara, Minamino; Ben Seghir, Embolo. All.: HutterPer trovare le due vittorie contro Cagliari e Lecce Italiano si è affidato agli stessi dieci uomini di movimento come titolari: col Monaco non ci sarà De Silvestri, fuori dalla lista Uefa, e tornerà Posch a destra. Probabile il ritorno del centrocampo a tre per tenere Odgaard come alternative sulle fasce, mentre scalpita Ferguson, già decisivo nello sprazzo di gara giocato contro i salentini. Hutter spera di recuperare qualche infortunato per la partita di Bologna: sicuramente non Balogun (lussazione della spalla), qualche timida speranza per Salisu e l’ex juventino Zakaria. A destra tornerà Vanderson, dopo la squalifica scontata in Francia.

• Sky SportSarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Bologna e Monaco sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport 254 e Sky Sport 4K (213) in esclusiva assoluta.• Sky Go• NOWAnche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25.Per poter vedere Bologna-Monaco in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

: Paolo Ciarravano e Giancarlo Marocchi