Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l'Empoli: "Le scorie di Monza? Sono già superate dal giorno dopo la partita, pensando già a prepararci come abbiamo fatto bene in poco tempo la partita di oggi contro l'Empoli. Serve lo stesso Bologna. Un Bologna solido che difende bene e che in attacco, negli ultimi 20 metri, può migliorare. Oggi conta tantissimo".



NDOYE E ORSOLINI - "Stanno bene. Anche se vedremo oggi come si comporterà l'Empoli. Vedremo durante la gara, siamo pronti. Abbiamo fatto due giorni di recupero-preparazione molto buoni, i ragazzi sono pronti per affrontare la partita".



I NUMERI CHE TRADISCONO - "Abbiamo preso solo quattro gol. In Europa siamo la seconda squadra che subito meno gol. Dobbiamo aiutare i nostri attaccanti, i quattro gol subiti è grazie anche a loro perché iniziano la pressione e la fase difensiva. E sarà grazie ai nostri difensori che possiamo alzare i gol fatti".