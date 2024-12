Bologna, Orsolini salta Juventus e Benfica: c'è lesione, la data del rientro

GETTY

Le sensazioni erano già negative al momento del cambio nel corso del primo tempo dell'ottavo di finale vinto dalcontro il Monza, ma perl'infortunio si è rivelato serio e concreto. Oggi l'attaccante italiano si è sottoposto alle visite strumentali di rito che hanno evidenziatoIl Bologna ha confermato infatti che il calciatore ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destre che lo costringerà ad uno stop di non meno di tre settimane: "Sono ripresi stamattina a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù a due giorni dalla partita di Torino: seduta di scarico in campo per i più impiegati col Monza, lavoro tecnico-tattico per gli altri. Differenziato per Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra. Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane".

Orsolini salterà quindi sicuramente le partite contro la Juventus dell'ex-Thiago Motta in programma sabato 7 dicembre e sicuramente anche la fondamentale partita di Champions League in programma mercoledì 11 dicembre contro il Benfica a Lisbona. Sarà poi impossibile vederlo in campo anche nelle successive sfide contro Fiorentina e Torino con la data di rientro più probabile fissata il 30 dicembre 2024 in casa al Dall'Ara contro il Verona.