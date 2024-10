Bologna, Orsolini: "Serata leggendaria. Il salvataggio di Posch? Che sfortuna!"

GETTY

Ilperde 2-0 anella seconda giornata della fase campionato della Champions League, ma esce a testa alta da Anfield. Al termine della gara, l'esterno rossoblùè intervenuto a Sky Sport: "Il Bologna esce a testa altissima? Sì, c'è tanto orgoglio e tanta emozione. Nel calcio si può vincere o perdere, ma come diciamo noi sfruttando il nostro gioco e valorizzando i nostri principi. Venire qui non è facile per nessuna squadra al mondo, figuriamoci per una realtà come la nostra. Voglia ed orgoglio. Una sconfitta meno amara per noi".

- "Abbiamo cercato di subire meno possibile lo shock iniziale, ad Anfield non è facile per nessuno. Con carattere e voglia abbiamo giocato e provato, anche sbagliando, ma con la consapevolezza che uniti si può riparare agli errori. Abbiamo avuto tantissime occasioni: un palo, una traversa. Posch che mi salva un'occasione sulla linea... Che sfiga! (ride, ndr) Capita. Siamo venuti con umiltà e coraggio".- "Sì, ce lo ha trasmesso subito, cerchiamo subito la profondità, le punte. Farlo qui non era facile, ma abbiamo provato a farlo ugualmente. Quando giochi in questo modo ti assumi dei rischi e delle responsabilità, nonostante sapessimo che di fronte c'era un avversario a tratti ingiocabile. Rimane una serata leggendaria".