Bologna-Roma, la MOVIOLA LIVE: mano di Koné e trattenuta di Pellegrini su Odgaard, è rigore

Redazione CM

8 minuti fa



Sfida domenicale delle 18 in Serie A che mette di fronte Bologna e Roma. La gara sarà diretta da Abisso, di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



BOLOGNA-ROMA h. 18..00



ABISSO

SCATRAGLI - ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: SOZZA

AVAR: SERRA



63' - CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Il tocco di mano di Konè, sul colpo di testa di Holm, diventa decisivo ai fini dell'azione. Segnalata poi una trattenuta reiterata da parte di Pellegrini su Odgaard. Per Abisso non ci sono dubbi, è rigore, come confermato anche dal VAR