AFP via Getty Images

Roma, Hummels: "E' il mio miglior momento in Italia. Futuro? Parlerò col club"

23 minuti fa



Nel pre-partita della sfida fra Bologna e Roma, partita valida per la 20a giornata di Serie A, il difensore giallorosso Mats Hummels è intervenuto a Sky Sport: “È il mio miglior momento in Italia, sto giocando e stiamo facendo molto bene. Siamo sulla strada giusta e vogliamo andare avanti insieme, come una squadra”.



BOLOGNA - “È un’ottima squadra, con tanti giocatori di livello. Mi aspetto una partita difficile”.



FUTURO - “Voglio solo giocare e fare bene, poi magari tra un paio di settimane inizierò a parlare con il club. Ora sono concentrato sul campo, non ci sono stati discorsi“.